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ТрансТелеКом провела масштабную модернизацию подключения Калининградской области

Телеком Инфраструктура

Компания ТрансТелеКом завершила проект по увеличению мощности магистральной сетевой инфраструктуры в направлении Калининградской области.

ТрансТелеКом организовала полноценный трансграничный DWDM-стык Мамоново - Бранево с сетью польского оператора Exatel, сбалансировала по емкости магистральные каналы, организованные через сети операторов Прибалтики и Польши, а также увеличила их совокупную пропускную способность более чем на 50%.

Данные мероприятия позволили обеспечить бесперебойную связь для всех потребителей услуг ТТК в Калининградской области, включая государственные и коммерческие структуры, а также присоединенных операторов связи региона. Проведенные работы по резервированию инфраструктуры практически исключили риск отказа сети даже при внештатных ситуациях на любом из имеющихся трансграничных переходов.

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