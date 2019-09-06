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«Информзащита» создала необычный арт-проект по импортозамещению

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«Информзащита» недавно отпраздновала свое 24-летие и выпустила лимитированную серию футболок с эксклюзивным авторским принтом художника Юрия Вольфа. Получить футболку может каждый клиент, обратившись к своему менеджеру в «Информзащите».

«За последние несколько лет термин "импортозамещение" прочно закрепился в лексиконе игроков рынка ИБ, — сказал Петр Ефимов, президент и генеральный директор компании "Информзащита". — Наш арт-проект выполнен в технике славянской вязи: так мы хотим напомнить, что в России есть свои собственные оригинальные решения».

Чтобы прочесть надпись в технике славянской вязи, достаточно усвоить два простых правила: элемент одной буквы может быть элементом следующей; если буквы написаны в столбец, порядок их чтения идет сверху вниз, то есть в приоритете буква, написанная выше.

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Лимитированная серия футболок с эксклюзивным авторским принтом художника Юрия Вольфа

Автор принта Юрий Вольф — художник-каллиграф, работающий в стилистике «Неорусская вязь». Этот стиль каллиграфии зародился в процессе переосмысления древнеславянской письменности на современные реалии.

Юрий применяет свои навыки в совершенно разных сферах. От росписи вещей для повседневного гардероба и предметов быта до росписи фасадов зданий и интерьеров помещений. Коллаборации каллиграфа распространились во многие уголки России и зарубежья. В общей сложности Юрий Вольф уже выполнил свыше 50 проектов, популяризируя данный стиль каллиграфии. Крупнейшим проектом на данный момент является масштабная роспись главной площади города Ульяновска. Размер каллиграфической композиции составил 2,5 тыс. м2.

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