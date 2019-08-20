Experian приобретает Myhealthdirect

Experian объявил о подписании окончательного соглашения о приобретении Myhealthdirect. Myhealthdirect – производитель цифровой платформы по координации медицинского обслуживания, которая оптимизирует процесс предоставления медицинских услуг для клиник, плательщиков и пациентов. Как отмечают в Experian, это приобретение еще более укрепит положение компании как ведущего поставщика систем, которые упрощают финансовые и административные аспекты здравоохранения, например, такие задачи, как запись к врачу, регистрация пациентов и оформление медицинских документов, позволяют составлять более точные сметы расходов и упрощают проверку страховых полисов.

«Миссия Experian Health – использовать знания, основанные на анализе данных, для того чтобы упрощать и облегчать доступ к медицинской помощи для всех, – сказала Дженнифер Шульц, президент группы Experian, курирующая Experian Health. – Объединение с Myhealthdirect будет способствовать дальнейшему осуществлению нашей миссии. Мы сможем развивать наш потенциал по привлечению пациентов к более активному участию в лечении, создавая системы, создающие удобства для пациентов и повышающие качество медицинского обслуживания».

Интуитивно понятная технология Myhealthdirect направляет пациентов к нужному специалисту и позволяет осуществлять запись в режиме реального времени посредством любых каналов связи: онлайн, через контактные центры и в клиниках. Системы Myhealthdirect облегчают своевременное получение медицинской помощи, удовлетворяют потребность клиента в самообслуживании и позволяют оптимизировать работу медицинских организаций. Автоматизированное управление записью с помощью Myhealthdirect увеличит частоту обращений и выдачи направлений, снизит частоту неявок пациентов по записи и повысит удовлетворенность пациентов.

«Myhealthdirect и Experian получат взаимную выгоду от расширения рынка, развития и усовершенствования продуктов и первоклассных систем, основанных на анализе данных, – отметил Том Кокс, генеральный директор Myhealthdirect. – Мы также с нетерпением ждем ресурсов, которые предоставит Experian, для ускорения разработки уникальных продуктов и компетенций, выгодно отличающих Experian от других игроков в этой категории».

«Во всех наших направлениях деятельности Experian ставит во главу угла потребителя услуг, – сказала Шульц. – Эта философия лежит в основе систем, которые мы предоставляем клиентам: как только вы находите правильную формулу, все остальное встает на свои места. Myhealthdirect руководствуется тем же принципом, и вместе мы будем выпускать системы, которые облегчают и делают более доступным медицинское обслуживание».