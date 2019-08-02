Клеточные чипы усовершенствуют процесс разработки лекарств

Безопасная оценка эффективности лекарственных средств

Компании Ricoh и Elixirgen Scientific в рамках стратегического партнерства будут способствовать изысканию новых лекарственных средств путем производства и предоставления клеток, дифференцированных из iPS клеток (клеток с плюрипотентностью, которые могут вводить несколько типов генов в соматические клетки и дифференцировать для выполнения определенных функции). Кроме того, компании планируют предоставлять услуги по оценке реакции на лекарственные средства посредством использования клеточного чипа – живой клетки для определения безопасности и эффективности лекарственных средств до проведения испытаний на людях и животных. Ricoh и Elixirgen Scientific ожидают превратить это направление биомедицины в многомиллиардный бизнес, прогнозируя объемы продаж до 20 млрд иен ($1,86 млрд) к 2025 г.

Elixirgen Scientific владеет технологией Quick-Tissue, которая позволяет индуцировать клетки iPS и эмбриональные стволовые клетки напрямую в различные типы клеток. Эта технология обеспечивает высокоэффективную и гомогенную дифференцировку клеток всего за 10 дней. Ожидается, что болезнеспецифичные клетки iPS, полученные от пациентов с определенным заболеванием, могут быть использованы в качестве модели заболевания для проведения лекарственного скрининга. Поскольку дифференцированные клетки, полученные таким образом, схожи по своим функциям со зрелыми клетками, которые хорошо проявляют фенотипы, специфичные для определенного заболевания.

Точный контроль с технологией биопечати

В свою очередь технология биопечати Ricoh обеспечивает точный контроль количества и расположения клеток с использованием технологии струйной печати, которая была усовершенствована за последние 40 лет. «Объединив технологии наших компаний, мы сможем производить болезнеспецифичные клеточные чипы, получаемые, например, из нескольких клеточных линий iPS. Эти клеточные чипы позволяют оценить различные человеческие реакции на химические вещества за один раз по терапевтической эффективности и токсичности еще до стадии клинических испытаний. В процессе изыскания лекарств этот метод с использованием клеточных чипов значительно улучшает процесс разработки лекарств в целом, так как человеческие различия учитываются на самом раннем этапе», – говорит Нобухиро Гемма, генеральный директор бизнес-группы по здравоохранению компании Ricoh.

