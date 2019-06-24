Honeywell выпустила ПО для управления эффективностью предприятия

Honeywell объявила о выпуске Honeywell Forge for Industrial — программного пакета для управления производственными показателями в сфере операционных технологий. В нем использованы цифровые двойники техпроцессов и активов, передовые средства анализа данных, а также многолетний опыт работы Honeywell в обрабатывающей промышленности. С помощью Honeywell Forge for Industrial заказчик получает мгновенный доступ к результатам проводимого в реальном времени сравнительного анализа и может принимать более взвешенные решения, положительно влияющие на рабочие показатели, надежность, безопасность и прибыльность оборудования.

Honeywell Forge for Industrial собирает и обобщает информацию о производственных операциях, анализирует ее и помогает определить реально достижимый оптимальный уровень производительности, дополняя полученные выводы предсказательной аналитикой, чтобы определить возможности для улучшения. Также предоставляются рекомендации, которые в реальном времени помогают устранять упущения, влияющие на производительность.

«В рамках производственных процессов промышленным предприятиям приходится обрабатывать все больше данных, поступающих из разных источников. Поэтому способность извлекать значимую информацию становится все более важной как для конкретных исполнителей, так и для руководства. Это позволяет быстро адаптироваться к меняющемуся рынку, принимать своевременные и точные решения и оптимизировать рентабельность, — сказал Марк Сен Гупта (Mark Sen Gupta), директор по исследованиям ARC Advisory Group. — Другая проблема заключается в том, что сейчас большое количество работников в отрасли выходит на пенсию. Так мы теряем критически важные знания и опыт».

Пакет Honeywell Forge for Industrial помогает получить полное представление о том, как выполняются операции в масштабах всего предприятия. Он предлагается на основе модели «программное обеспечение как услуга» (SaaS), которая предусматривает надежную защиту от киберугроз. Платформа помогает компаниям преодолевать проблемы, вызванные быстрой сменой технологий, устареванием оборудования и демографическими изменениями в рабочей силе.

«Honeywell Forge for Industrial решает одну из насущных проблем, с которыми сталкиваются наши заказчики: им приходится принимать решения на основании неполной и разрозненной информации, получаемой от нескольких платформ, — отметил Мурали Манди (Murali Mandi), исполнительный директор Honeywell Connected Enterprise. — Теперь клиенты могут использовать наш опыт для принятия обоснованных решений с учетом собственных данных, тем самым обеспечивая безопасность, прибыльность и предсказуемость результатов и рисков. Все это поможет им повысить надежность и производительность активов, а также расширить возможности персонала. Мы хотим, чтобы каждый рабочий день наших заказчиков был их лучшим днем».