«Авто.ру» запустил «Помощника» для проверки машин с пробегом

«Авто.ру» объявил о запуске «Помощника» для проверки машин с пробегом. «Помощник» проведет покупателя по чек-листу для оценки состояния автомобиля перед покупкой и отправит итоговый отчет осмотра на почту.

Проверка документов и осмотр машины — по-прежнему самая важная часть покупки автомобиля с пробегом. При этом люди приобретают машины нечасто — в среднем раз в 4–5 лет. У большинства нет специальных знаний, которые помогли бы отличить хорошую машину от плохой. Покупатели не знают, что и как нужно проверять, и теряются на осмотре. Этим пользуются недобросовестные продавцы, которые легко маскируют дефекты автомобиля.

«Помощник Авто.ру» — это чат с автоматизированным сценарием в приложении сервиса. Он похож на бота — пользователю нужно просто отвечать на вопросы и следовать инструкции. Воспользоваться «Помощником» можно в чате приложения или нажав на кнопку «Еду смотреть» в любом из объявлений.

Программа подскажет, что взять с собой и где лучше осматривать машину. На месте Помощник по фотографии сверит данные, указанные в объявлении, с фактическими, поможет провести пошаговый осмотр кузова и салона автомобиля и расскажет, на что обратить внимание. В чате можно оставить свои комментарии. После окончания проверки отчёт о ней будет отправлен на почту.

Помощник осмотра «Авто.ру» не дает рекомендаций о покупке. Чат автоматизирован и проводит покупателя по подробному сценарию, рассказывая, на что нужно обращать внимание и какие потенциальные проблемы могут возникнуть из-за той или иной неполадки.

Дина Носкова, менеджер проектов «Авто.ру», отметила: «Мы много работаем над тем, чтобы сделать процесс выбора автомобиля безопасным и удобным. У нас есть проверка по VIN и история автомобиля, они помогут выявить скрученный пробег, участие в ДТП и многое другое. А ещё мы написали Учебник по покупке машины с пробегом и сделали многоступенчатую модерацию объявлений для отсеивания недобросовестных продавцов. Но решение о покупке пользователь принимает, стоя у автомобиля. Поэтому мы придумали помощника осмотра Авто.ру, который не даст растеряться и расскажет, как обнаружить проблемы при осмотре. Мы долго проверяли реальные автомобили, корректировали сценарий и советы. Надеемся, благодаря помощнику наши пользователи смогут избежать ошибок и будут чувствовать себя более уверенно во время встречи с продавцом».