Good Line масштабирует СХД на базе ПО Raidix

«Рэйдикс» сообщила о том, что кемеровский провайдер Good Line увеличивает сеть камер видеонаблюдения и масштабирует СХД для хранения растущего объема видеозаписей на базе ПО Raidix.

Команда Good Line создает и развивает систему видеонаблюдения за домами: каждый жилец может с мобильного приложения наблюдать за своим двором и открыть дверь подъезда или шлагбаум.

Подключение большого числа камер с различным разрешением в многопоточном режиме поддерживается за счет программного обеспечения Raidix. Первая СХД под управлением ПО Raidix на 180 дисков была установлена в октябре 2018 г. Перед установкой второй системы технические команды «Е-лайт-телеком» и «Рэйдикс» проводили совместное тестирование функциональности, что позволило усовершенствовать работу программно-аппаратного комплекса.

Как утверждают в «Рэйдикс», видеозаписи доступны в любое время без задержек даже при увеличении количества запросов. Это достигается за счет алгоритмов векторных вычислений и функциональности Read Ahead в ПО Raidix, которые обеспечивают высокую производительность СХД на последовательных нагрузках. ПО Raidix также позволит обеспечить гибкое масштабирование решения по мере изменений требований к архиву.