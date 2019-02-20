«Ростех» внедрил систему мониторинга «Диспетчер» на ПК «Салют»

Госкорпорация «Ростех» внедрила на производственном комплексе «Салют» Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) систему мониторинга оборудования «Диспетчер». Программно-аппаратный комплекс будет в реальном времени осуществлять мониторинг ресурса оборудования, контролировать степень его загрузки и управлять производственными заданиями.

Внедрение системы позволит контролировать загруженность оборудования и упреждать его повреждения, что снизит амортизационные издержки производственного комплекса. В рамках проекта впервые был внедрен «Цифровой двойник цеха», который позволяет на визуальном 3D-плане цеха видеть параметры каждой подключенной единицы оборудования.

«Внедрение цифровых технологий в производственные процессы позволяет повысить производительность на 30-40%, эффективнее использовать ресурсы и производить тонкую настройку технологических процессов. На первом этапе система внедрена в цехах со станками с программным управлением, но уже в ближайшее время будет установлена на других производственных участках», – сказал исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

Разработку и внедрение производила компания «Цифра», специализирующаяся на решениях для цифровой трансформации промышленности. Новая система является полностью отечественным продуктом, который может конкурировать с аналогичными решениями на мировом рынке.