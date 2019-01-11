БКИ «Эквифакс»: В России отмечается рост объема автокредитования

Портфель автокредитов в России по итогам ноября 2018 составил 683 млрд рублей

Согласно данным БКИ «Эквифакс», в ноябре 2018 года было выдано автокредитов на общую сумму 55,2 млрд рублей, что является рекордным показателем с начала года.

В январе 2018 года банками на эти цели было выдано 22,4 млрд рублей, в июне 2018 на общую сумму 32,1 млрд рублей.

Средняя сумма автокредита в ноябре 2018 года также демонстрирует существенный рост по сравнению с другими месяцами прошедшего года и составила 774 тысячи рублей. Это на 8% больше, чем в июле 2018 года и на 20% превышает показатели января 2018 года.

Портфель автокредитов в России по итогам ноября 2018 года составил 683 миллиарда рублей, что на 4% превышает итоги третьего квартала 2018 года. Это дает все основания полагать, что результаты четвертого квартала поставят очередной рекорд.

Портфель просроченной задолженности (90+) по итогам ноября составил 54,6 миллиарда рублей (8% от объема портфеля). Для сравнения, по итогам третьего квартала 2018 года данный показатель составлял 54,9 миллиардов рублей (8,3%).

Олег Лагуткин, генеральный директор БКИ «Эквифакс», отметил: «Рост объемов выданных автокредитов и среднего чека объясняется действием сразу нескольких факторов. Во-первых, это связано с повышением розничных цен на новые автомобили рядом автопроизводителей, который был отмечен на российском рынке. Во-вторых, с приобретением клиентами более дорогих автомобилей тех же марок, в более дорогих комплектациях, по сравнению с прошлыми периодами. По нашим прогнозам, результаты декабря 2018 года будут следовать тренду на увеличение объема, однако, в январе-марте 2019 года можно ожидать сезонного спада по данному продукту».