R-Style Softlab автоматизирует подготовку отчетности в банках фингруппы «СМП Банк»

R-Style Softlab и «СМП Банк» сообщили о старте проекта по внедрению промышленной системы автоматизации подготовки отчетности для предоставления в Центральный Банк РФ. В основе решения — бизнес-приложение «RSDH: Отчетность ЦБ».

Решение полностью автоматизирует процесс подготовки, контроля и выпуска обязательной отчетности для предоставления в ЦБ РФ. В рамках проекта будет настроен единый унифицированный процесс формирования отчетности для банков группы АО «СМП Банк».

Увеличение объема бизнеса банка, а также количества операций, выполняемых при подготовке отчетности вручную, потребовало от банковской группы пересмотреть подход к формированию отчетности и выбрать ИТ-систему, которая унифицирует процесс подготовки отчетности в банках группы, позволит сократить затрачиваемое на это время, избежать появления ошибок и снизить количество ручных операций, а также предоставит инструментарий для анализа полученных данных. В качестве такого инструмента банковская группа выбрала решение от компании R-Style Softlab.

«Решение компании R-Style Softlab позволит банковской группе формировать отчетность по единым алгоритмам и правилам, а также поможет сократить время, затрачиваемое специалистами на формирование регуляторной отчетности и минимизировать операционные риски»,— отметил заместитель председателя правления, главный бухгалтер «Мособлбанк», группа «СМП Банк» Дмитрий Карпушин.

«Наш опыт работы с «СМП Банком» начался с автоматизации налогового учета операций с ценными бумагами, — сказала Юлия Кветкина, директор департамента аналитических систем компании R-Style Softlab. — Следующим шагом успешного сотрудничества стал проект автоматизации выпуска отчетности для ЦБ РФ. При работе над проектом мы не только предложили банку функциональность, уже активно используемую другими клиентами и поддерживающую все актуальные на текущий момент изменения законодательства, но и учли особенности ИТ-ландшафта банков группы. В результате проекта банки получат удобное и полностью адаптированное к их требованиям промышленное решение».