«1С-ижтиси» автоматизировала работу с ФГИС «Меркурий» в «Анкоме»

«1С-ижтиси» автоматизировала и ускорила работу с ФГИС «Меркурий» в «Анкоме» — мясоперерабатывающем предприятии Санкт-Петербурга.

Компания выпускает свыше 200 наименований продукции и в день оформляет до 10 тыс. ветеринарных сертификатов. С 1 июля 2018 г. все ВСД необходимо оформлять в электронном виде через систему «Меркурий». Обрабатывать такой объем вручную через веб-интерфейс системы было практически нереально.

В поисках альтернативных решений «Анком» остановил свой выбор на предложении от компании «1С-ижтиси» — встраиваемый в «1С» модуль интеграции в сочетании с комплексным внедрением.

Важными факторами при принятии решения были: высокая степень автоматизации инструмента, оперативность и грамотность специалистов компании, выгодная стоимость, техническая поддержка, а также наличие обучения.

Проект внедрения был завершен в сжатые сроки — за два месяца. Теперь ветеринарные документы предприятия формируются автоматически на основе данных из «1С», а продукция проходит электронную сертификацию в системе «Меркурий». Так, «Анком» существенно сократил трудозатраты и сэкономил значительную часть денег, которая бы могла уйти на оплату работы сотрудников, занимающихся сертификацией.

Генеральный директор «Анкома» Елфимов В. сказал: «Главное преимущество работы "1С-ижтиси" — высокая скорость реагирования специалистов на любые вопросы и пожелания. Они грамотно и быстро отвечали на все вопросы, справлялись со всеми задачами».