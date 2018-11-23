Концерн «Созвездие» открыл лабораторию прорывных технологий радиосвязи

Концерн «Созвездие» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех) совместно с Фондом перспективных исследований открыли Целевую поисковую лабораторию прорывных технологий радиосвязи, на базе которой планируется сформировать национальный центр компетенций по перспективным технологиям радиосвязи.

Основные задачи лаборатории – проведение поисковых научных исследований, имеющих прорывной характер в области радиосвязи, а также формирование облика конвергентных платформ радиосвязи следующего поколения.

На базе лаборатории планируется проводить Всероссийские технологические соревнования и национальные конкурсы для поиска лучших решений, методов, алгоритмов и новых идей в области радиосвязи.

«Мы приглашаем к долгосрочному сотрудничеству как состоявшихся опытных специалистов в области математики, радиофизики, радиотехники, программирования, так и молодых и амбициозных ребят для совместного создания технологий и продуктов будущего», - сказал начальник Лаборатории прорывных технологий связи АО «Концерн «Созвездие» Сергей Карамов.

Сотрудники лаборатории смогут участвовать в ведущих отечественных и зарубежных тематических конференциях, форумах и семинарах, публиковать свои работы в основных отечественных и зарубежных научных журналах и патентовать результаты научной деятельности.