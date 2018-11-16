Eset нашла в Google Play приложения для кражи криптовалюты

Eset предупреждает о появлении новых вредоносных приложений в Google Play. Программы были замаскированы под легитимные криптовалютные сервисы и предназначались для кражи учетных данных пользователей.

Новую партию опасных приложений обнаружил специалист по безопасности Eset Лукас Стефанко. Подделки имитировали официальные сервисы NEO, Tether и MetaMask для пользователей криптовалют.

Приложение MetaMask (кошелек для криптовалюты Ethereum) действовало по классической фишинговой схеме. После установки и запуска пользователю предлагалось ввести приватный ключ и пароль от своего криптовалютного кошелька – эти данные затем оказывались в распоряжении злоумышленников.

Вторая схема – подделка кошельков, так действовали приложения NEO и Tether, созданные тем же автором (группой авторов). Настоящие криптовалютные кошельки генерируют для пользователя приватный ключ и публичный адрес для перевода средств. Подделки вместо этого показывали пользователю публичный адрес кошелька атакующих. Криптовалюту, переведенную на такой адрес, невозможно вернуть без приватного ключа, доступ к которому есть только у злоумышленников.

Поддельные приложения созданы с помощью широкодоступного конструктора мобильных приложений, который позволяет «собирать» подобные программы без специальных знаний и навыков.

После обращения специалистов Eset вредоносные приложения были удалены из Google Play.