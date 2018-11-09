X-com компьютеризировала городскую больницу Санкт-Петербурга

«Х-com Санкт-Петербург» завершила очередной проект информатизации государственных медицинских учреждений. В рамках проекта выполнена модернизация информационной системы Городской больницы № 40 (ГБ № 40) и созданы более 50 рабочих мест, оснащенных клиентским оборудованием, отвечающим всем требованиям организации.

Автоматизированные рабочие места (АРМ) медицинских организаций позволяют оптимизировать рабочие процессы (ведение историй болезни пациентов, отслеживание курса лечения, назначение лекарственных препаратов, и т.д.) и снизить нагрузку на лечебный и административный персонал. Заказчику потребовалось увеличить производительность учрежденческой информационной системы и включить в нее дополнительные АРМ врачей различного профиля.

В ходе проекта было проведено обследование программно-аппаратного комплекса больницы и сформулирован набор требований к составу и конфигурации АРМ врачей различного профиля, исходя из специфики выполняемых ими задач. В проекте использовано компьютерное оборудование собственного производства X-com, точно соответствующее потребностям заказчика и отличающееся наилучшими показателями цены и производительности. Выполнены все необходимые работы по интеграции АРМ в инфраструктуру заказчика.

Подрядчик проекта был определен на основании открытого тендера. Наряду с ценовым фактором, конкурсная комиссия оценивала опыт кандидатов по информатизации медицинских учреждений. Компания X-com, предложившая наилучшие условия выполнения проекта и подтвердившая свои компетенции, была признана победителем и получила право заключения государственного контракта.