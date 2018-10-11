Компании DataCore и MONT заключили стратегическое партнерство

DataCore Software, производитель программно-определяемых СХД и гиперконвергентных решений, и MONT, крупнейший российский дистрибьютор программного обеспечения, заключили стратегическое партнёрское соглашение. В его рамках MONT займется распространением всего спектра продуктов DataCore в собственном партнерском канале на территории России и СНГ.

Компания DataCore Software более 20 лет является пионером в области программно-реализуемой виртуализации хранения. За это время более 10 тыс. заказчиков по всему миру по достоинству оценили возможности DataCore по повышению производительности, доступности и эффективности ИТ инфраструктуры. Обладая многолетней экспертизой в работе с программными решениями, а также тесными и зрелыми взаимоотношениями более чем с 6000 партнеров, компания MONT поможет DataCore упрочить ее позиции на рынке и сделать работу с ее решениями еще более доступными для заказчиков и партнеров.

«Россия и СНГ являются приоритетными регионами для DataCore. Мы работаем на этих рынках с 2014 года и наше присутствие только усиливается. Такой рост требует от нас все более фокусной и последовательной работы с партнерами. Стратегический альянс с компанией MONT поможет большому числу партнеров получить квалифицированную и качественную поддержку, знания и ресурсы. И безусловно наши текущие и будущие заказчики от этого только выиграют, — отметил Йорг Швайнзберг, директор по продажам компании DataCore».

Решения DataCore дополняют портфель инфраструктурных продуктов компании MONT в области систем хранения данных. Появление DataCore позволит MONT предлагать партнерам законченные решения, покрывающие все три основных сегмента инфраструктуры ЦОД: вычислительного, сетевого и хранения.

«Продукты DataCore направлены на решение одной из самых насущных проблем сегодняшних ЦОД — эффективное хранение данных. Организации повсеместно тратят большие деньги, чтобы разместить растущие объемы данных, и такие решения, как DataCore, могут значительно снизить затраты на хранение, – отметил Андрей Пинк, руководитель департамента виртуализации информационной инфраструктуры компании MONT. — Являясь полностью программным решением, DataCore отлично вписывается в портфель MONT. Имея огромный опыт в продвижении технологически сложных программно-определяемых решений и развернутую партнерскую сеть, MONT сделает решения DataCore доступными для большого числа компаний».