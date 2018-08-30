Крупнейшие регистраторы и спецдепозитарии в рейтинге ПАРТАД работают на ПО «Синтегро консалтинг»

Программное обеспечение (ПО) «Синтегро консалтинг» используют лидеры рынка российских регистраторов и специализированных депозитариев, свидетельствуют данные рейтингов Профессиональной ассоциации регистраторов, трансферт-агентов и депозитариев (ПАРТАД) по итогам 2017 г.

Из топ-10 национального рейтинга регистраторов клиентами «Синтегро консалтинг» являются московские «Регистратор Р.О.С.Т.» (1-е место в рейтинге), «Независимая регистраторская компания» (2-е место), «Новый регистратор» (3-е место), «Реестр» (4-е место), «ДРАГА» (5-е место) и екатеринбургская «Ведение реестров компаний» (7-е место).

Среди лидеров национального рейтинга специализированных депозитариев ПО «Синтегро консалтинг» используют московские «Специализированный депозитарий «Инфинитум» (1-е место), «ВТБ Специализированный депозитарий» (2-е место), «СДК «Гарант» (3-е место), «Объединенный специализированный депозитарий» (4-е место), «Газпромбанк» (9-е место) и «Росбанк» (10-е место).

«Профессиональная деятельность регистратора – это всегда большая ответственность перед клиентами за качество предоставляемых услуг, надежность и защиту данных. "ДРАГА" старается внедрять передовые технологические решения для своих клиентов. Качественную работу систем нам помогает обеспечивать программное обеспечение ИТ-компании "Синтегро консалтинг"», – сказала Наталья Вихрева, советник генерального директора по экономике и финансам «ДРАГА».