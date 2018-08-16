R-Style Softlab объединила возможности хранилища данных и инструментарий MS Excel

R-Style Softlab расширила функциональность информационно-аналитической системы RS-DataHouse, включив в нее надстройку над табличным редактором MS Excel — RSDH Excel Addins. У пользователей RS-DataHouse появилась возможность работать с данными хранилища и объектами бизнес-приложений (бюджетами, управленческими отчетами и пр.) непосредственно в MS Excel.

С помощью новой разработки RSDH Excel Addins пользователи информационно-аналитической системы RS-DataHouse смогут работать с данными в режиме онлайн в электронных таблицах MS Excel, обрабатывать эти данные, используя формулы и возможности форматирования MS Excel, в том числе редактировать данные (изменять, удалять и добавлять строки, изменять значения и т.д.), работать со связанными объектами базы данных, сохранять шаблоны отчетов, оформленных посредством стандартной функциональности МS Excel. После сохранения все внесенные изменения автоматически переносятся в базу данных.

«В RS-DataHouse офисное приложение MS Excel применяется не просто как средство для просмотра готовых отчетов, но и как инструмент работы с данными базы и бизнес-приложений, – отметила Юлия Кветкина, директор департамента аналитических систем компании R-Style Softlab. – Теперь пользователи могут редактировать и актуализировать данные в режиме онлайн, получать отчеты в привычном и удобном интерфейсе MS Excel, использовать все богатство формул, форматирования и прочего инструментария этого приложения. Если во время работы с таблицами в MS Excel параллельно были изменены значения в самой базе данных, то после обновления состояния эти коррективы отразятся в табличном редакторе».