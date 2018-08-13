«Когалым НПО-Сервис» оптимизирует договорные процессы и канцелярию с помощью DirectumRX

С чего начать цифровую трансформацию бизнеса Все чаще в ИТ-сфере говорят о четвертой промышленной революции: одни утверждают, что мир только стоит на ее пороге, другие же уверены, что главные преобразования уже реализованы. Например, по мере того, как совершенствуется интернет вещей, все больше компаний готовы опробовать эти технологии. Те, кто все еще не начал проекты в области IoT, торопятся выстроить новую стратегию, подчас без основательной проработки общей стратегии трансформации бизнеса. Вице-президент Hitachi Vantara по стратегическим решениям в регионе EMEA Стив Фёрнис (Steve Furniss) рассказал о своем видении ситуации, поделился опытом трансформации.