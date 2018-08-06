«Яндекс.Такси» покупает разработчика онлайн-сервисов для таксопарков «Оптеум»

«Яндекс» объявил о том, что его подразделение «Яндекс.Такси» покупает компанию «Оптеум» — разработчика онлайн-сервисов для управления таксопарками. С их помощью руководители и владельцы таксопарков рассчитывают зарплаты и вознаграждения своим водителям, оптимизируют их работу на линии, автоматизируют процесс аренды автомобилей такси и быстро составляют финансовые отчеты.

После сделки команда «Оптеума» перейдет в «Яндекс.Такси» и продолжит совершенствовать сервисы. В будущем программа «Оптеума» для таксопарков будет интегрирована в «Диспетчерскую» — аналогичное решение от «Яндекс.Такси».

«Команда «Оптеума» смогла создать лучший на рынке продукт, который автоматизирует практически все бизнес-процессы таксопарков любого размера. Теперь перед нами стоит задача масштабировать эти решения. Мы хотим предложить его всем таксопаркам-партнёрам Яндекс.Такси – они смогут пользоваться им без дополнительной платы», — сказал генеральный директор «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян.

Сервисы «Оптеум» работают с 2012 года, ими пользуются около 200 таксопарков в России и других странах. Офис «Оптеума» находится в Набережных Челнах, после сделки на его базе будет создан новый офис «Яндекс.Такси» в этом городе.