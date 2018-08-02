MAPS.ME запускает каталог маршрутов внутри приложения

В новой версии мобильного туристического сервиса MAPS.ME появился каталог готовых маршрутов, который будет постоянно пополняться. Для большинства городов доступно несколько маршрутов: самые важные достопримечательности, подборка интересных баров и список ресторанов, где можно вкусно поесть.

Каталог со всеми маршрутами отображается в разделе «Маршруты и метки». Найти нужный можно по названию города или по тегам, которые описывают тематику маршрутов. Понравившийся можно загрузить — после этого он будет доступен без подключения к интернету, а все точки в рамках маршрута появятся на карте соответствующего города. На сегодняшний день доступны 97 маршрутов, в дальнейшем список будет пополняться профессиональными и пользовательскими данными.

Каждое место снабжено кратким описанием: это может быть историческая справка, занимательный факт или рекомендация блюда, которое стоит попробовать. В списки включены не только традиционные «туристические» места, но и заведения, которые любят местные жители. Некоторыемаршруты снабжены иллюстрациями.

Кроме того, в обновленной версии приложения MAPS.MEособым значком на карте отмечены специальные предложения отелей и скидки: пользователи смогут быстро найти жилье с самыми привлекательными условиями.

«Добавить каталог маршрутов в приложение – один из самых популярных запросов наших пользователей, это значительно удобнее и мобильнее, чем путеводители на сторонних ресурсах, – сказал руководитель проекта MAPS.ME Евгений Лисовский. – Маршруты – это большой шаг на пути к развитию единой экосистемы для туристов, которая обеспечивает доступ к необходимым сервисам прямо на картах, сохраняя при этом быструю работу без интернета. Кроме того, новая опция открывает большие возможности для всех, кто работает в индустрии путешествий. Кто угодно сможет создавать уникальные маршруты, продвигая свой личный бренд путешественника или компании».

Ранее в MAPS.ME появились разработанные совместно с Ростуризмом «футбольные» пешеходные маршруты по 11 российским городам, принимающим чемпионат мира, а также прогулочные маршрутов по Москве и Санкт-Петербургу, доступные людям с ограниченными возможностями.