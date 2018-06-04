ВТБ обеспечил эквайринг на Даниловском рынке в Москве

ВТБ внедрил возможность безналичных расчетов на Даниловском рынке. Таким образом, теперь клиенты могут оплачивать продукты банковскими картами, в том числе с использованием сервисов бесконтактной оплаты. По прогнозам, до конца года оборот в рамках запущенного сервиса на Даниловском рынке составит не менее 1 миллиарда рублей.

На сегодняшний день системой безналичной оплаты оснащены 90% продуктовых лавок и бистро на Даниловском рынке. В ближайшее время подключить к эквайрингу планируется все торговые точки.

«Даниловский – один из первых рынков Москвы, который открылся в новом формате европейского уровня, где помимо покупки продуктов можно попробовать разнообразные блюда в кафе. Подключение его к эквайрингу позволит клиентам совершать покупки быстрее и с большим комфортом», – прокомментировал вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.