Единый портал госуслуг получил крупное обновление

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило об обновлении Единого портала госуслуг. Расширены возможности главной страницы, личного кабинета пользователя, добавлены персонализированные уведомления, быстрый доступ к услугам по жизненным ситуациям, сервисы поддержки пользователя.

На главной странице портала госуслуг появилось меню с основной информацией из личного кабинета, добавлены кнопки быстрого доступа к услугам по жизненным ситуациями, возможности поддержки пользователя. Для удобства использования обновлен интерфейс.

В личном кабинете пользователя теперь предоставляется анализ индивидуального профиля, публикуются напоминания о необходимости внести недостающие данные, информацию о документах, повысить уровень учетной записи. Также появились тематические блоки «Мое здоровье», «Транспорт и вождение», «Семья и дети», которые содержат список соответствующих услуг. Значительно расширены возможности ленты уведомлений.

«Портал необходимо постоянно улучшать, чтобы он соответствовал актуальным требованиям к удобству и возможностям современного сайта. Последнее крупное обновление портала мы провели летом 2016 г., с тех пор неоднократно проводили тесты на удобство использования и в результате многое изменили. Обновление позволит сделать сервисы более индивидуальными и перейти на обслуживание граждан по жизненным ситуациям. Обновленный портал госуслуг в сочетании с мобильным приложением поможет сберечь людям время», – сказал заместитель директора Департамента развития электронного правительства Минкомсвязи России Александр Павлович.

Сейчас на Едином портале госуслуг зарегистрировано 70,5 млн граждан. Они могут заказывать услуги через сайт или мобильное приложение. Самыми популярными услугами являются регистрация автомобиля в ГИБДД, получение водительского удостоверения, получение паспорта по достижении 18 лет, информирование о штрафах, налоговых задолженностях, исполнительных производствах. По итогам 2017 г. через Единый портал госуслуг и мобильное приложение было заказано 1,24 млрд услуг. Единый портал госуслуг занимает 12-е место по месячной посещаемости в российском сегменте интернета.