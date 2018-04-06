LCPSoft представила программы для восстановления паролей NoSQL баз данных
LCPSoft, разработчик серии программных продуктов для восстановления паролей JRecoverer, выпустила новую линейку своих кроссплатформенных решений, предназначенную для восстановления паролей пользователей NoSQL баз данных: JRecoverer for MongoDB Passwords, JRecoverer for Cassandra Passwords и JRecoverer for CouchDB Passwords позволяют получить хэши паролей пользователей из баз данных соответствующих типов и восстановить по ним сами пароли методом перебора, атакой по словарю или комбинированным способом.
Идеология нереляционных баз данных NoSQL набирает все большую популярность. Вместе с тем, для проблемы восстановления паролей до сих пор не было предложено эффективных решений.
Принцип работы утилит следующий: программа импортирует информацию об учетных записях пользователей, причем поддерживается несколько видов импорта, затем получает хэши паролей из базы данных и пытается восстановить из них пароли.
Программы линейки JRecoverer автоматически определяют используемый алгоритм вычисления хэша. По результатам работы программы создают отчет о восстановленных паролях с указанием пользовательских учетных записей и соответствующих паролей, а также различных метрик и их графического представления. Прогр аммы семейства JRecoverer предлагают функцию аудита безопасности паролей, выявляя небезопасные и слабые пароли.
По данным компании, на сегодняшний день JRecoverer – единственное решение для восстановления паролей NoSQL баз данных. Кроссплатформенность программ делает их выгодным приобретением как для малого и среднего бизнеса, так и для крупных предприятий.
Продукты семейства JRecoverer являются кроссплатформенными. Необходимо наличие Oracle JRE 9. Поддерживаются следующие NoSQL БД: MongoDB, Cassandra, CouchDB.
Стоимость годовой подписки на один продукт составляет $55. Кроме того, имеется возможность приобрести подписку на JRecoverer NoSQL Bundle, включающий все три продукта, за $80.