Сбертех запускает в Москве бесплатную школу Android-разработки

«Сбербанк-Технологии» объявил о наборе в бесплатную школу по Android-разработке для молодых специалистов и студентов последних курсов ИТ-вузов.

Поступить на курсы могут студенты и выпускники вузов, специалисты, знакомые с мобильной разработкой на начальном этапе.

Сбертех ставит следующие требования к поступающим: физическое или математическое образование, а также образование в ИТ или в других смежных специальностях; базовые знания объектно-ориентированного программирования; базовые знания алгоритмов, типов данных; базовые знания Java; желание развиваться в области разработки под мобильные платформы.

Занятия будут проводиться 3 месяца по 3 занятия в неделю, длительность каждого занятия составит 2 часа. Обучение будет проходить в офисе компании в Москве. Программа построена на кейсах разработки для Сбербанка.

Для поступления необходимо: до 30 апреля прислать резюме; пройти тестирование; пройти собеседование; получить предложение стать участником проекта.