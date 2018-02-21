«Первый ОФД» открывает «горячую линию»: налоговый вычет за онлайн-кассу

«Первый ОФД» объявил об организации работы «горячей линии» по вопросам уменьшения налогов для индивидуальных предпринимателей, применяющих онлайн-кассу. Всю подробную информацию о том, кому положен вычет и как его получить, можно будет узнать по бесплатному телефону – 8 800 755 0 755 (круглосуточно) или на сайте компании.

В ноябре прошлого года Президент РФ подписал Федеральный закон от 27.11.2017 № 349-ФЗ, который предоставляет право налогового вычета для ИП за использование ККТ нового образца. Таким бонусом от государства можно воспользоваться уже с начала 2018 года. Сумма компенсации составит до 18 тыс. руб., что сопоставимо с покупкой одной онлайн-кассы.

Предприниматель на ЕНВД или патенте, имеющий наемных работников, при этом осуществляющий работу в сфере торговли, общепита или вендинга, сможет рассчитывать на уменьшение налогов, если зарегистрирует кассу нового образца до 1 июля 2018 года, а остальные ИП – до 1 июля 2019 года.

«Мы обратили внимание, что большинство индивидуальных предпринимателей не знают о возможности сокращения налогов, а если и знают, то не могут разобраться в процедуре получения вычета. По «горячей линии» можно получить квалифицированную консультацию о том, как снизить начисленный налог и сэкономить свои деньги», – отметил директор по развитию бизнеса «Первого ОФД» Максим Ларькин.