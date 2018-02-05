Zyxel представила NebulaFlex для облачного управления сетями Zyxel Nebula

Zyxel представила NebulaFlex - функционал для облачной системы построения и управления сетями Zyxel Nebula.

Теперь управление тремя популярными моделями автономных точек доступа компании можно осуществлять и из облачной экосистемы Nebula. Для этого достаточно бесплатно обновить прошивку устройств. Это решение обеспечивает гибкость при развертывании беспроводной сети, сокращая расходы на дополнительное оборудование и ПО.

При расширении зоны покрытия WI-FI и особенно при подключении филиалов, их установка и настройка – дело, которое может выполнить только подготовленный специалист. Зачатую развивающиеся компании не могут себе позволить держать в штате таких людей и все работы производятся непрофильными сотрудниками. Это ведет к ошибкам при настройке сети и ее нестабильной работе. Кроме того, компании не используют всех возможностей купленного оборудования, просто не знаю о них.

В то же время управляемые из облака точки доступа отличаются легкой процедурой установки и настройки и поддерживают централизованное управление в любое время и отовсюду независимо от размера сети. Простота использования, неограниченная масштабируемость и мощные возможности управления делают управление из облака привлекательным для бизнеса.

NebulaFlex дает компаниям свободу выбора, превращая обычные, автономные точки доступа в гибридные. Теперь можно переключаться между режимом с управлением из облака и автономным режимом в соответствии с текущими требованиями бизнеса к беспроводной сети.

Перейти на управление из облака можно в любое время, без замены имеющейся сетевой инфраструктуры, покупки дополнительного железа или софта. Тем, у кого уже развернуты поддерживаемые модели точек доступа Zyxel, для применения NebulaFlex нужно будет только бесплатно обновить прошивку этих устройств.

Пользователи, у которых уже есть гибридные точки доступа, смогут без каких-либо дополнительных расходов получить преимущества экосистемы построения и управления сетью Zyxel Nebula, в том числе доступ к программной среде управления Nebula в любое время и в любом месте. Кроме того, приобретя лицензию Nebula Professional Pack, можно внедрить опциональные функции гранулярного управления корпоративного класса.

«Мы хотим максимально упростить и облегчить возможности применения облачных технологий, обеспечивающих компаниям гибкость и масштабирование их сетей, - отметил Денис Тяпаев, руководитель Российского офиса Zyxel. - Для внедрения NebulaFlex не нужно заменять всю старую сетевую инфраструктуру, а если заказчик хочет только попробовать использовать это решение, то он ничем не рискует».

В настоящее время NebulaFlex поддерживают точки доступа Zyxel NWA1123-AC HD, NWA1123-AC PRO и NWA1123-ACv2 с прошивкой версии 5.20 или более поздней. Ограниченное предложение на использование лицензии Nebula Professional Pack в течение трех месяцев будет предоставляться бесплатно пользователям, которые зарегистрируются на Nebula Cloud Management via NebulaFlex до 30 апреля 2018 года.

Zyxel Nebula – облачное решение для построения и управления сетью предприятия. Специально разработано для компаний с территориально-распределенной структурой, без соответствующих технических специалистов в штате. Решение обеспечивает централизованное удаленное управление совместимыми устройствами: межсетевыми экранами, маршрутизаторами, коммутаторами, и точками доступа. Весь процесс осуществляется с помощью единой программной консоли Nebula Control Center (NCC).