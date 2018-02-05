«Яндекс» открыл Школу информационной безопасности

«Яндекс» объявил набор в Школу информационной безопасности. Это образовательный проект для студентов старших курсов и выпускников. Его главная задача — помочь учащимся понять, как использовать теоретические знания по информационной безопасности в реальных ситуациях.

Обучение в Школе бесплатное. Слушатели узнают, как компания защищает ИТ-инфраструктуру: например, отражает хакерские атаки, обнаруживает и расследует инциденты. Им также расскажут, как обеспечить безопасность мобильных приложений и веб-сервисов.

«Сервисы Яндекса работают с пользовательскими данными: взять хотя бы Диск, Почту или Такси. Базовое требование к любому из них — безопасность этих данных. От наших преподавателей студенты смогут узнать, как на практике выстраивается защита для самых разных продуктов», — сказал Антон Карпов, директор по безопасности «Яндекса».

Чтобы поступить в Школу, нужно подать заявку, выполнить тестовое задание и пройти собеседование с преподавателями. Заявки принимаются до 28 февраля.

Занятия будут проходить в будни по вечерам с 2 по 27 апреля 2018 года в московском офисе «Яндекса». Иногородним компания оплатит проезд и проживание в хостеле. Лучшие студенты смогут попасть на стажировку в команду безопасности «Яндекса».