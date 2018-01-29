Eset названа «Претендентом» в Магическом квадранте Gartner

Eset названа «Претендентом» (Challenger) в рейтинге разработчиков платформ для защиты конечных точек (Gartner Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms).

Компания стала единственным «Претендентом» Магического квадранта. Оценка основана на способности реализации и полноте видения. По мнению Eset, позиция в рейтинге отражает растущую способность компании предлагать корпоративным клиентам максимальную защиту.

В отчете Gartner «Магический квадрант по платформам для защиты конечных точек» отмечено: «Защита конечных точек развивается, решая большинство задач адаптивной архитектуры безопасности Gartner, включая усиление защиты, исследование, обнаружение инцидентов и реагирование на них. Руководители, управляющие рисками и безопасностью, должны убедиться, что их производитель решений для защиты конечных точек эволюционирует достаточно быстро, чтобы справляться с современными угрозами».

«Мы считаем, что наше позиционирование в качестве «Претендента» является признаком постоянного прогресса в обеспечении лучшей защиты конечных точек для корпоративных пользователей, без влияния на работу систем или ненужных накладных расходов, – отметил Игнасио Сбампато, директор по развитию бизнеса Eset. – Организации могут положиться на знания и наработки Eset в сфере киберзащиты, и мы рассматриваем наше положение в Магическом квадранте Gartner как отражение развития в качестве глобального игрока рынка информационной безопасности».

Согласно терминологии Gartner, «Магические квадранты Gartner предоставляют графическое отображение, углубленный анализ и практические советы, создающие представление о направлении развития рынка, его зрелости и участниках. Магические квадранты сравнивают производителей на основе стандартных критериев и методологии Gartner. В каждом отчете представлено изображение Магического квадранта, который показывает рынок с помощью двумерной матрицы, оценивающей вендоров на основе их полноты видения и способности реализации».

Получить бесплатную копию отчета Gartner и посмотреть положение Eset в Магическом квадранте можно по ссылке