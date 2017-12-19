Schneider Electric представила систему Realift Rod Pump Control для повышения эффективности нефтедобычи

Schneider Electric объявила о глобальном запуске усовершенствованного интеллектуального контроллерного решения Realift Rod Pump Control для систем насосно-компрессорной добычи. Предназначенные для существующих и новых нефтяных скважин решения Realift Rod Pump Control можно применять как автономные контроллеры нефтекачалок или интегрировать в работу системы нефтяного месторождения в масштабах предприятия.

«Realift Rod Pump Control может повысить эффективность, снизить механический износ и сократить эксплуатационные расходы благодаря возможности усовершенствованного управления добычей, - сказал Хеленио Гилаберт (Helenio Gilabert), директор Schneider Electric по системам телеметрии и удаленным решениям SCADA. - При разработке этого эффективного и универсального решения для оптимизации производства компания Schneider Electric использовала обширный опыт работы на нефтяном рынке».

Это решение осуществляет полностью автоматизированный мониторинг и настройку параметров работы скважин в режиме реального времени в период активной эксплуатации. Тем самым оно помогает заранее выявлять потенциальные проблемы и максимально нивелировать эффект от их возникновения. Среди них - обрыв насосных штанг, удар плунжера насоса по жидкости и газовые пробки.

С помощью решений управления Realift операторы могут оптимизировать надежность и энергоэффективность оборудования благодаря автоматическому переключению контроллера на работу в режимах по таймеру, крутящему моменту, в поверхностном или скважинном режимах; обеспечить максимальную регенерацию жидкости с автоматической настройкой на изменение условий эксплуатации скважины; экономить время и сокращать эксплуатационные расходы за счет меньшего количества посещений площадок и обслуживания оборудования; получать доступ к жизненно важным данным по насосам, двигателям, картам динамометров и тенденциям в режиме реального времени.

Решения по управлению стержневыми насосами Realift Rod Pump Control позволяют легко интегрировать полевые устройства, контроллеры и инструменты для получения полной информации об операциях на месторождении в режиме реального времени. В сочетании с новой или имеющейся системой телеметрии и удаленной системой SCADA решения Realift Rod Pump Control обеспечивают эффективные коммуникации по сетям передачи данных. Для мониторинга на местах можно использовать дополнительную локальную панель HMI: она также позволяет получить данные по трендам.

Realift является частью предложения Smart Oil & Gas Field от Schneider Electric, куда входят системы управления полевыми и энергетическими ресурсами для оборудования и предприятий, дополненные передовыми технологиями, системами автоматического мониторинга, анализа и управления.