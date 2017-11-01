Резидент «Сколково» поможет защитить подлинность микробиологических препаратов

Резидент ИТ-кластера фонда «Сколково», международный проект Shping и группа компаний Bionovatic подписали соглашение о сотрудничестве. Производитель инновационных микробиологических средств защиты и питания растений с помощью системы маркировки и прослеживаемости защитит подлинность своей продукции, проконтролирует дистрибуцию и обеспечит качественную поддержку потребителей.

Евгений Средняков, директор по стратегическим альянсам проекта Shping: «С помощью технологии, заложенной в международный проект Shping, мы обеспечим привлекательность продукции Bionovatic на новом уровне. Наша инновационная технология послужит тому, чтобы продукция была более понятна и открыта потребителю, вызывала больше доверия. Для этого мы защитим подлинность продукции с помощью маркировки с серийными номерами. Также мы постараемся обеспечить экспортные зелёные коридоры. Мы уже это делаем с другими товарами, и поможем продукции компании Bionovatic добиться того же самого. Дополнительно мы подкрепим продукцию современными технологиями цифрового маркетинга, что позволит снабдить потребителя качественным таргетированным контентом о способах применения этого удобрения, о инструкциях и определённых ограничениях. И также поможем развить новое бизнес-направление для компании Bionovatic за счёт применения нашего решения».

Константин Паршин, вице-президент, исполнительный директор кластера информационных технологий фонда «Сколково»: «Тот факт, что инновационные микробиотехнологические компании выбирают разработки резидентов "Сколково", еще раз доказывает, что ИТ-решения наших участников помимо их инновационности помогают развивать бизнес наших заказчиков и партнеров».