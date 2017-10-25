Мероприятие BroadSoft Roadshow пройдет 8 ноября в Москве

Конференция BroadSoft Roadshow, которая пройдет 8 ноября 2017 года в отеле InterContinental, предназначена специально для поставщиков телекоммуникационных услуг и системных интеграторов.

Конференция предоставляет возможность узнать больше о будущем унифицированных коммуникаций, ознакомиться с инновационными и простыми решениями от мирового лидера на рынке облачных унифицированных коммуникаций - BroadSoft.

Спонсорами меропниятия являются AudioCodes, PATTON, RCNTEC, SIFOX и Snom.

Мероприятие начнется в 9:30 и закончится в 17:30 фуршетом с неформальним общением. Все презентации будут на русском языке или с переводчиком.

Участие в этом мероприятии бесплатное, но требует предварительной регистрации. Зарегистрироваться на BroadSoft Roadshow бесплатно можно прямо сейчас.