«Рексофт» прошел ресертификацию по ISO 9001:2015

«Рексофт» (ГК «Техносерв») объявила об успешном прохождении ресертификационного аудита на подтверждение соответствия международному стандарту качества ISO 9001:2015.

На протяжении 20 лет «Рексофт» поддерживает строгую политику соответствия международным стандартам качества. В 2017 году компания в третий раз подтвердила уровень качества услуг сертификатом стандарта ISO 9001:2015.

Ход аудиторской проверки в 2017 году ничем не отличался от предыдущих лет: пристальному вниманию подверглись технические аспекты работы компании, а также качество выполненных проектов. По итогам «Рексофт» получил сертификат на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2015 в области проектирования, разработки, производства, интеграции, поставки, внедрения, обслуживания и поддержки компьютерных систем.

Николай Сокорнов, директор департамента разработки ПО компании «Рексофт» отметил: «В рамках прошедшей сертификации большой упор был сделан на распознавание, оценку и управление рисками. Мы создаем уникальные, подчас единичные проекты, и очень важно предвидеть возникновение подводные камней на самом раннем этапе. Сейчас мы разрабатываем меры по снижению негативного влияния рисков, в случае, если инцидент все-таки произошел. «Рексофт» ввел управление рисками в рамки отраслевого стандарта и это несомненно скажется на стабильности и устойчивости работы компании.»