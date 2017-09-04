Провайдер Zadarma объявил о бесплатном подключении номеров 8-800 и значительном снижении тарифов

Сервис облачной телефонии Zadarma объявил о существенном снижении стоимости входящих звонков с мобильных России на федеральные номера 8-800. Обновленная цена минуты – 3,1 руб., это более чем на 20% ниже предыдущей стоимости минуты с мобильных и является одним из наиболее привлекательных предложений на рынке.

Кроме этого, сообщили в Zadarma, для абонентов предлагается бесплатное подключение номеров 8-800 с нулевой абонентской платой. Представители сервиса предупреждают, что количество бесплатных номеров ограничено и желающим воспользоваться предложением следует поторопиться: по окончании акции стоимость подключения номеров toll free в России вернется к прежнему размеру – 2500 руб. за номер, при этом абонентская плата останется по-прежнему нулевой.

Подключение федерального номера 8-800 призвано увеличить количество обращений в компанию, так как входящие звонки бесплатны для звонящих на территории всей России. Предложение будет особенно интересно, считают в Zadarma, для компаний, ведущих деятельность в разных регионах РФ.



Zadarma предлагает бесплатное подключение номеров 8-800 с нулевой абонентской платой