«Банк Казани» автоматизировал бюджетирование в ECM-системе Directum

«Банк Казани» объявил о завершении проекта по автоматизации бюджетирования в ECM-системе Directum. По результатам внедрения достигнуты ключевые цели проекта — ускорены процессы согласования потребностей и облегчен контроль лимитов по бюджетам подразделений. КБЭР «Банк Казани» более 5 лет использует Directum как стандарт корпоративного взаимодействия и обмена документами. В 2017 году банк расширяет функционал системы по нескольким направлениям.

В части производственно-финансового планирования банк автоматизировал процессы бюджетирования.

В ходе проекта требовалось упростить сбор потребностей всех подразделений «Банка Казани», ускорить их консолидацию и анализ. Данные задачи были успешно достигнуты.

Развернутый на базе Directum процесс сбора и формирования бюджетов позволил запараллелить согласование потребностей подразделений банка, унифицировать формы по бюджетам и обеспечить прозрачную среду контроля за всеми изменениями по показателям бюджетов через карточки потребностей. В них отражаются корректировки по суммам, владельцам, инициаторам и потребителям бюджетов. Здесь же прикрепляются договоры и счета, привязанные к суммам бюджетов, предусмотрена автоматическая проверка лимитов бюджета при согласовании затрат по счетам и договорам.

Также учтена возможность фиксации сумм выдачи и получения наличных средств, контроля остатков по бюджетам и внеплановых расходов.

Суммы планируемых затрат детализируются по месяцам. Все изменения по потребностям корректируются через справочники и автоматически учитываются в сводном бюджете учреждения.

Настройка финансового планирования в Directum позволила «Банку Казани» сократить рутинную работу сотрудников за счет исключения ручного сведения бюджетов; обеспечить прозрачную среду управления потребностями подразделений; ускорить процессы согласования бюджетов; сократить кассовые разрывы за счет гибкого управления финансами; экономить выделенные средства и не превышать лимиты.

«С автоматизацией бюджетирования «Банк Казани» получил эффективный инструмент прогнозирования и перспективного планирования финансового состояния, ресурсов, доходов и затрат банка в краткосрочной и долгосрочной перспективе», − сказал Бачурин О. С., вице-президент КБЭР «Банк Казани».