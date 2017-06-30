Исследование Hi-Tech Mail.Ru: пользователи не видят разницы между «белыми» и «серыми» товарами

Согласно итогам опроса Hi-Tech Mail.Ru, почти две трети респондентов (67%) считают, что и «белая» и «серая» техника ломается с одинаковой частотой и вероятностью, а почти 60% при выборе техники не обращают внимания на то, официальные поставки или «серые».

Уверенное предпочтение «белой» (ввезенной легальным путем и сертифицированной в РФ) технике отдают только 40%. Остальные – почти 60% — либо покупают оба вида, либо не обращают при покупке внимания на данную характеристику. Стоит отметить, что половина опрошенных при этом вовсе не исключает проблем с ремонтом «серой» (ввезенной в страну нелегально и не сертифицированной в РФ) техники.

«В разгар борьбы некоторых компаний с серыми поставками смартфонов в Россию мнение реальных покупателей особенно показательно: люди не придают особого значения преимуществам сертифицированного товара. При значительной разнице в цене покупатели скорее предпочтут «серый» товар с гарантией продавца, а не производителя. Именно в сегменте смартфонов и сопутствующей техники максимальная доля «серых» устройств – например, в общем зачете смартфоны Xiaomi в числе лидеров в России, хотя официальные поставки исследовательские компании оценивают в 2%», — отметил Антон Спиридонов, руководитель по стратегическим коммуникациям проекта Hi-Tech Mail.Ru.

91% опрошенных уверены, что могут определить, сертифицирован товар или нет. В основном покупатели опираются на гарантию (41%) и прилагающиеся документы (51%). Про основное отличие «белой» техники — сертификацию в РФ — знает 61% опрошенных. По поводу сложностей с ремонтом мнения разделились почти поровну: одна половина полагает, что с починкой «серой» техники больше проблем, другая — что и с «белой» они не исключены.

В топе товаров, которые, по мнению потребителей, обязательно должны быть сертифицированы в РФ, крупная бытовая техника (63%), ПК (59%) и телевизоры (54%). Большинству респондентов (60%) важно, чтобы такая техника была «белой». Смартфоны – только на четвертом месте.

В опросе приняли участие 15800 читателей Hi-Tech Mail.Ru. Все они имеют опыт приобретения техники (включая смартфоны, аудио- и видеотехнику, крупные и мелкие бытовые приборы для дома и сада, компьютеры и комплектующие), две трети совершают покупку раз в год и чаще. Большинство (69%) не имеют предубеждения против компаний, торгующих «серой» техникой.