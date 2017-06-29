Adata представила защищенные внешние жесткие диски HD710 Pro и HD650

Adata Technology анонсировала защищенный жесткий диск HD710 Pro, а также новую версию накопителя HD650.

Модель HD710 Pro отличается от своего предшественника HD710 защитой от воды и пыли по стандарту IP68 и ударопрочностью военного уровня. Она надежнее защищает данные от несчастных случаев, повреждений и превратностей активного образа жизни.

Новинка HD710 Pro превосходит требования стандарта IEC IP68 и демонстрирует полную защиту от пыли, а также от воды при погружении на двухметровую глубину в течение 60 минут. В соответствии с требованиями стандарта MIL-STD 810G 516.6 накопитель выдерживает удары и падения с полутораметровой высоты. В корпусе HD710 Pro используется трехслойная защита и датчик G-Shock, который останавливает работу диска в случае сотрясений. USB-порт закрыт специальной заглушкой. В корпусе предусмотрен специальный желоб для USB-кабеля.

Накопитель HD710 Pro доступен в четырех расцветках объемом до 4 ТБ. Модели объемом 1 и 2 ТБ доступны в красной, желтой и синей расцветке, а модели объемом до 3ТБ/4ТБ имеют черный корпус.

Модель HD650 имеет черно-голубую расцветку и объем также до 4ТБ. Как и в HD710 Pro, в новой версии HD650 также применяется трехслойная защита и датчик G-Shock.

Модель HD650 отличается черно-голубой расцветкой и может похвастаться максимальным объемом в 4ТБ, что вдвое больше, чем у предшественника. Новая версия HD650 оснащена интерфейсом USB 3.1.