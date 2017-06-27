«Алан» подтвердила соответствие требованиям ISO 9001:2015

Компания «Алан» (входит в ГК «Алан») вновь прошла сертификацию по системе менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ ISO 9001-2015. Об этом CNews сообщили в «Алан».

Наличие сертификата международного стандарта ISO 9001-2015 подтверждает, что система менеджмента качества в компании «Алан» соответствует законодательным и иным требованиям. По словам её представителей, система функционирует на должном уровне и постоянно оптимизируется с целью повышения удовлетворенности клиентов и развития компании. ISO 9001:2015 позиционирует новую версию стандарта как составную часть деятельности организации в достижении масштабной цели — устойчивого развития, представляя стандарт как инструмент для оптимизации организации в целом.

Прохождение сертификации также свидетельствует о том, что продукты и услуги компании являются безопасными, а все осуществляемые процессы в организации управляемы и постоянно контролируются руководством.

В целом полученный сертификат подтверждает, что система менеджмента качества «Алан» соответствует стандарту ГОСТ ISO 9001-2015 по следующим направлениям: разработка, производство, обслуживание и поставка вычислительной техники и сетевого оборудования; проектирование, разработка, внедрение и сопровождение информационных систем; деятельность в области ИТ-аутсорсинга; продажа, установка и настройка программного обеспечения.