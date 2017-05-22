Райффайзенбанк позволил ИП управлять счетами в интернет-банке для физлиц

Райффайзенбанк предоставил возможность клиентам, которые одновременно обслуживаются в банке как физические лица и индивидуальные предприниматели, управлять всеми своими счетами в одном интернет-банке — «Райффайзен-Онлайн» для физических лиц. Об этом CNews сообщили в Райффайзенбанке.

«Это сервис для самого массового клиента малого бизнеса — индивидуальных предпринимателей. Таких в банке на сегодня 50 тысяч, и у значительной части одновременно открыты и счета физлиц, и ИП. Теперь для наиболее частых операций им можно будет пользоваться одним интернет-банком вне зависимости от того, работает ли клиент со своим счётом физического лица или ИП. Это удобнее и быстрее», — отметил Роман Зильбер, руководитель управления по работе с малым бизнесом и премиальными клиентами Райффайзенбанка.

С запуском сервиса клиенты-ИП смогут видеть остаток по счету, формировать выписку, отправлять и сохранять реквизиты счета в «Райффайзен-Онлайн». В ближайшее время также появится возможность совершать активные операции — переводы между своими счетами, а также контрагентам и в бюджет. Ранее клиенты — индивидуальные предприниматели могли использовать для этого только интернет-банк для малого и микробизнеса «Райффайзен Бизнес Онлайн».

Согласно данным банка, количество таких клиентов стабильно растет на 20% в год, и у них есть потребность следить за всеми счетами в одном «окне».