«Навител Навигатор» научился прокладывать три альтернативных маршрута

Компания Navitel объявила о выходе новой версии приложения «Навител Навигатор» для устройств под управлением ОС Android. Об этом CNews сообщили в Navitel.

«Навител Навигатор 9.8» прокладывает три альтернативных маршрута, отображая для каждого расстояние и время в пути. При соединении с интернетом время рассчитывается с учетом текущей загруженности дорог. Переключаясь между предложенными программой вариантами, пользователь легко выберет оптимальный маршрут, считают в компании.

Для устройств на базе Android также доступны карты релиза Q1 2017. На картах обновлены базы адресов и камер видеофиксации, актуализирована информация о дорожно-транспортной инфраструктуре, добавлены новые POI. Карты Q1 2017 дополнены актуальными данными о транспортных развязках, направлении движения и скоростных режимах на дорогах.

В то же время, «Навител Навигатор» 9.8 строит маршрут с пробками значительно быстрее предшествующей версии, указали в Navitel. В том случае, если присутствует интернет-соединение, данные о дорожной ситуации загружаются для всего пути следования. Благодаря регулярному обновлению данных пользователь всегда видит на экране актуальную информацию о пробках и заторах.



«Навител Навигатор 9.8»: интерфейс

Обладатели устройств с операционной системой Android могут загрузить обновление «Навител Навигатор» 9.8 в Google Play, а также на сайте Navitel. Бесплатная полнофункциональная версия программы доступна в течение 7 дней после скачивания. По истечении этого периода для доступа к премиум-версии «Навител Навигатор» необходимо приобрести лицензионный ключ. Также можно приобрести годовую подписку на выбранные карты и пользоваться всеми функциями премиум-версии в течение этого времени.