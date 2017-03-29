King Servers предложила защиту от DDoS-атак в реальном времени

В рамках расширения портфеля услуг компания King Servers («Серверные Технологии») представила на рынке корпоративных услуг сервис «Защита Anti-DDoS». Как рассказали CNews в King Servers, данная услуга представляет собой защиту от DDoS-атак без использования сторонней фильтрации, что существенно влияет на скорость обработки трафика.

«Защита от DDoS работает с различными способами прохождения трафика — GRE, перекрестное подключение, VLAN и многие другие. Фильтр работает в режимах in-line и out of path, благодаря этому существует возможность настроить очистку только входящего трафика, при этом исходящий трафик может проходить обычным способом. Емкость сети фильтрации составляет 300+ Гбит/с», — рассказали в компании.

Кроме того, услуга «Защита Anti-DDoS» может быть предоставлена клиентам в момент DDoS-атаки на их выделенные или виртуальные серверы, даже при условии, что клиент ранее не пользовался услугами King Servers. Юридическим лицам также доступна постоплатная схема расчетов. Подключение и настройка сервиса занимает всего 10 минут.