B&R и Hyundai Heavy Industries будут сотрудничать в области внедрения решений автоматизации

Компания B&R и компания Hyundai Heavy Industries (HHI) подписали договор о международном партнёрском сотрудничестве для внедрения решений автоматизации от B&R в различных сферах деятельности HHI, включая решения по управлению кораблем, заводом и электростанцией. Об этом CNews сообщили в компании «Б+Р Промышленная Автоматизация». Ожидается, что сотрудничество принесет выгоду клиентам HHI, занятым в сферах нефти и газа, кораблестроения, очистки воды и т.д.

С точки зрения глобальных перспектив, создание цельной и интегрированной платформы автоматизации даст HHI возможность гибко реагировать на непредсказуемые вызовы будущего. Как отмечается, компании B&R и HHI объединяются не только для технологического сотрудничества, но и для кооперации в стратегии продаж, предоставлении услуг, технической поддержки и разработки по всему миру.

Продвинутые технологии B&R и поддержка таких стандартов, как OPC UA и IEC 61850, помогут компании HHI удовлетворять все более возрастающие требования заказчиков в области решений «Промышленности 4.0», «Умного Завода» и «Промышленного интернета вещей» (IIoT), а также упростят соблюдение все более жестких экологических норм судостроительной промышленности.



Слева: Ким Донгки (глава Automation Solutions, HHI-EES), Чой Байонган (управляющий директор, HHI-EES), Петер Гухер (генеральный директор, B&R) и Ли Юнион (управляющий директор, B&R Korea) подписали стратегический договор о международном партнёрском сотрудничестве в сфере решений автоматизации

В рамках сотрудничества компания B&R также предложит обучение и поддержку, инженерную и технологическую экспертизу, опираясь на свой опыт, накопленный в рамках крупных проектов с конечными пользователями в различных отраслях промышленности по всему миру.