Портал «Рамблер» модернизировал инфраструктуру сервиса «Рамблер/почта»

Rambler&Co объявил о модернизации инфраструктуры сервиса «Рамблер/почта». Как рассказали CNews в компании, основными результатами перезапуска проекта стало снижение объема спама и повышение скорости работы.

В основу нового дизайна лег предварительный анализ поведения пользователей на страницах сервиса: не только статистическая информация, но и живые отзывы владельцев почтовых ящиков.

В тестировании интерфейса, которое длилось три с половиной месяца, приняло участие около 10% посетителей (более 1,4 млн человек). Полученная обратная связь позволила на ранних этапах устранить недочеты и добавить новые функции. Со страниц сервиса были удалены отвлекающие и маловостребованные элементы, а возможности оставшихся командных кнопок расширены. «Написать», «Адресная книга», «Настройки» теперь доступны «в один клик».

По словам представителей портала «Рамблер», в ходе работ была не просто усовершенствована, но изменена инфраструктура проекта, эволюционировали спам-фильтры. При этом работа по снижению объема спама в «Рамблер/почте» стала одной из ключевых задач перезапуска: команда продукта хорошо знает об имевшей место проблеме с объемом нежелательной корреспонденции и постоянно работает над оптимизацией блокирующей спам системы. Еще одним прорывом перезапуска, по данным компании, стало увеличение скорости работы всего сервиса.

В дальнейших планах — добавление персонализированных тем, обновление мобильной почты, запуск Postmaster, поддержка меток и цепочек писем. Помимо этого, в ближайшее время в почте появятся виджеты с дополнительной полезной информацией — прогноз погоды, гороскопы, срочные новости, турнирные таблицы — они будут подключаться по желанию посетителей. Наряду с этим, работа над блокированием спама будет продолжаться с двойной интенсивностью, заверили в компании.

«Модернизация “Рамблер/почты” — это, в первую очередь, забота о качестве продукта и об удобстве наших пользователей. Кроме того, мы продолжаем систематизированно работать с новым брендингом (айдентикой и стилем) портала, выстраивая сервисы в единый визуальный ряд», — отметила Марина Россинская, управляющий директор портала «Рамблер».