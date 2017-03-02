Пользователи «ВКонтакте» смогут работать с документами Microsoft Office

«ВКонтакте» объявила о доступности пользователям соцсети с сегодняшнего дня предварительного просмотра документов Microsoft Office в текстовых (*.doc и *.docx), табличных (*.xls и *.xlsx) и презентационных (*.ppt и *.pptx) форматах. Как рассказали CNews в компании, файлы не потребуется загружать на устройство: при нажатии документ откроется в новом окне браузера или в приложении «ВКонтакте».

Предпросмотр документов работает как в веб-версии «ВКонтакте», так и в приложениях. В будущем пользователям станет доступно редактирование файлов Microsoft Office напрямую в социальной сети.

Александр Константинов, руководитель Backend-разработки «ВКонтакте», отметил: «Пользователи «ВКонтакте» привыкли делиться друг с другом файлами: студенты обмениваются конспектами, предприниматели высылают презентации клиентам, менеджеры отправляют договоры, не используя почту. Теперь работать с документами можно, не покидая социальной сети и не устанавливая дополнительные программы и приложения».

Сервис «Документы» появился «ВКонтакте» в 2011 году. Все файлы, которые загружаются пользователями ВКонтакте через сервис «Документы», по умолчанию отмечены как «личные», то есть не отображаются в поисковой выдаче. С помощью настроек приватности пользователи сами решают, кто сможет увидеть загруженные ими документы.