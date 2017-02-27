Toshiba оснастила двусторонним охлаждением МОП-транзисторы на 60 В

Компания Toshiba Electronics Europe (TEE) расширила ассортимент высокоэффективных МОП-транзисторов U-MOS IX-H и представила устройство с каналом n-типа в SMD-корпусе DSOP Advance с двусторонним охлаждением.

Как рассказали CNews в Toshiba, устройство TPW1R306PL на 60 В обладает сверхнизким типовым сопротивлением в открытом состоянии: всего 1,0 мОм при VGS = 10 В. Максимальный ток стока и рассеиваемая мощность составляют 260 А и 170 Вт соответственно. Оптимизированное рассеяние тепла за счет двустороннего охлаждения поможет сократить количество устройств и сэкономить пространство в системах с высокой плотностью компонентов, пояснили в компании. Номинальное тепловое сопротивление Rth (ch-c) к верхней стороне корпуса равно 0,88 К/Вт.

Поскольку технологический процесс U-MOS IX-H компании обеспечивает оптимальное сочетание RDS(ON) и выходной емкости / выходного заряда, типовое значение QOSS составляет всего 77,5 нКл, указали в Toshiba. Это позволяет проектировщикам дополнительно оптимизировать работу систем за счет увеличения скорости переключения и снижения потерь при переключении.

Целевые области применения этих новейших МОП-транзисторов включают преобразователи постоянного тока, цепи вторичной стороны источников питания с преобразованием переменного тока в постоянный и приводы электродвигателей в аккумуляторных бытовых приборах и электроинструментах.