Только 22% компаний довольны своими инструментами для бизнес-планирования

Компания Anaplan при поддержке аналитической службы Harvard Business Review Analytic Services, провела глобальный опрос среди руководителей высшего звена из различных отраслей с целью выявить основные тенденции в области бизнес-планирования, а также понять, какие инструменты для этого используются, и насколько компании довольны получаемыми результатами. Результаты опроса легли в основу отчета «Новый план действий для стратегического планирования», сообщили CNews в Anaplan.

По словам представителей компании, в современных условиях организации вынуждены пересматривать свои бизнес-модели, планы и другие критические аспекты деятельности гораздо чаще, чем раньше — стратегическое планирование и управление эффективностью в реальном времени уже стало обязательным условием существования бизнеса. Так, в ходе опроса 81% респондентов отметили, что их планы обычно нуждаются в постоянных и оперативных изменениях в процессе реализации. Однако только 31% опрошенных способны эффективно и своевременно вносить такие изменения на регулярной основе.

Опрос показал, что одним из основных препятствий на пути оптимизации планирования в компаниях сегодня является состояние ИТ-инструментов для стратегического планирования, часто представляющих собой электронные таблицы или устаревшие решения. Порядка 90% компаний все еще используют электронные таблицы в качестве основного инструмента для планирования. Почти 60% респондентов отметили, что они также используют системы собственной разработки. Однако лишь 22% оказались довольны работой используемых инструментов. Как отметили респонденты-руководители компаний, они не только считают их неудобными, но и не доверяют предоставляемым ими данным. При этом многие организации до сих пор не решились поменять свои инструменты на специализированные решения, разработанные для этих целей. В результате они оказались не способны быстро пересматривать свои стратегии, а также отслеживать результаты.

Результаты опроса продемонстрировали, что изолированные ИТ-решения (электронные таблицы или точечные решения, разработанные исключительно для использования в рамках одного отдела или подразделения) оказались неэффективны для осуществления планирования в крупных компаниях. Так, электронные таблицы не подходят для совместной работы или комплексного моделирования, поскольку вся необходимая бизнес-информация, как правило, находится одновременно во многих разрозненных системах. При этом даже базовая ее интеграция требует кропотливой ручной обработки данных с использованием многочисленных таблиц, что может привести к возникновению ошибок в расчетах и, как следствие, к оперированию некорректными цифрами, а также — к принятию неверных бизнес-решений, отметили в Anaplan.

Опрос проводился компанией Anaplan при поддержке Harvard Business Review Analytic Services среди 385 респондентов — бизнес- и ИТ-руководителей высшего звена, работающих в средних и крупных компаниях из различных отраслей с численностью сотрудников 500+ человек.