Минкомсвязи РФ включило Open CCT в единый реестр российского ПО

«РСи» объявила о том, что Минкомсвязи РФ включило в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных ее модуль Open CCT (Cleansing & Classification Tool). Как рассказали CNews в компании, автоматизированное средство класса MDM Open CCT отнесено к категории «Информационные системы для решения специфических отраслевых задач».

Зачисление в реестр свидетельствует о том, что продукт проверен экспертами Минкомсвязи РФ и признан соответствующим всем требованиям регулятора. Начиная с 8 февраля 2017 г. Open CCT может участвовать в госзакупках и закупках компаний с долей государственного участия в рамках политики импортозамещения.

Автоматизированное средство Open CCT предназначено для синхронизации потоков информации в единую информационную бизнес-среду, а так же для проектного использования с функциями контроля качества. Результатом работы данного модуля является создание полного, унифицированного, информативного описания, а также краткого закупочного описания, предназначенного для ERP систем.

«Включение нашего продукта в реестр позволит заказчикам внедрять отечественные MDM решения. Не только госкомпании, но и крупный бизнес разворачиваются в сторону российского ПО, выбирая его для масштабных проектов. Российские решения сегодня выигрывают у иностранных аналогов, как по цене, так и по скорости внедрения», – сказала генеральный директор «РСи» Ольга Лисунова.

Минкомсвязи ведет Единый реестр российского ПО с начала 2016 г. Основная цель реестра – оказание государственной поддержки российским разработчикам ПО. Действующим законом введено ограничение на покупку иностранного софта для государственных и муниципальных нужд, если в Едином реестре присутствуют российские аналоги.