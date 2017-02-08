В «Росэлектронике» разработали многослойные оптические носители информации

«Росэлектроника» (госкорпорация «Ростех») объявила о разработке материалов для создания многослойных 3D-оптических носителей информации флуоресцентного типа, призванных заменить CD, DVD и BluRay. Как рассказали CNews в компании, носители информации, разработанные московским ЦНИТИ «Техномаш», созданы на основе волноводной структуры с чередующимися полимерными и фоточувствительными функциональными слоями. При этом в полимерных слоях встроены дифракционные решетки, обеспечивающие адресацию считывающего излучения в выбранный функциональный слой.

Для формирования функциональных слоев использованы вещества класса хромонов (фенольные соединения с общей формулой С6-С3, образующиеся в растениях). Их свойства менять оптические свойства за счет двухфотонного поглощения используются для реализации процесса записи информации на носитель. Считывание информации происходит в параллельном постраничном режиме за счет однофотонного возбуждения флуоресценции множества записанных битов в заданной области заданного слоя.

Разработанные носители информации превосходят существующие форматы CD, DVD и BluRay по объему хранения, эффективности способа и скорости считывания.

Запись информации производится с помощью лазерного излучения с длиной волны 700 нм, считывание информации – лазерным лучом с длиной волны 440 нм. Длина волны максимума излучения люминесценции составляет 530 нм.

Объем записанной информации достигает 10 ГБ в одном функциональном слое, при этом число функциональных слоев может достигать 40-60.