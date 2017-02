Сбербанк предоставит «Мегафону» кредит в размере 35 млрд руб. для покупки акций Mail.Ru Group

Сбербанк и «Мегафон» подписали соглашение об открытии кредитной линии объемом p35 млрд и сроком погашения в 2024 г. Полученный кредит будет направлен на финансирование сделки по приобретению 15,2% акций уставного капитала Mail.Ru Group, которые представляют 63,8% голосующих акций, рассказали CNews в Сбербанке.

Как ранее сообщал CNews, «Мегафон» договорился о покупке контрольного пакета акций Mail.Ru Group у входящих в группу USM (основной акционер «Мегафона») структур: New Media and Technology Investment, New Media Technologies Capital Partners и Ardoe Finance Limited. Общая стоимость сделки оценивается в $740 млн.

В рамках соглашения также изменяются условия трех действующих кредитных линий на общую сумму p97,2 млрд, полученных «Мегафоном» в 2012 и 2016 гг.: снижаются процентные ставки и пересматриваются условия досрочного погашения.

«Компания “Мегафон” — наш давний клиент и надежный партнер, и мы заинтересованы в расширении нашего сотрудничества на взаимовыгодных условиях, — отметил Александр Базаров, старший вице-президент — со-руководитель Sberbank CIB. — Мы рады поддержать “Мегафон” в сделке по покупке акций Mail.Ru Group, которая имеет потенциал трансформировать телекоммуникационный рынок и запустить процесс создания технологической компании нового типа».