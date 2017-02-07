87% организаторов культурных событий и мероприятий выступают за переход к единому билетному полю

Организаторы культурных событий и мероприятий считают необходимым изменить рынок продажи билетов. Проведенный билетной платформой Tickets Cloud опрос более 145 организаторов показал, что 87% из них поддерживают идею перехода рынка к новой модели работы — единому билетному полю. Концепция единого билетного поля подразумевает, что покупатель через любой сайт-дистрибьютор имеет доступ ко всему пулу билетов. Такой подход уже давно используется на рынке продажи авиабилетов, сообщили CNews в Tickets Cloud.

По оценкам представителей компании, переход к концепции единого билетного поля повысит заполняемость залов (общий объем проданных билетов и, соответственно, прибыль организаторов) на 15-20% и упростит для зрителя покупку билетов на культурные мероприятия.

Бизнес-модель единого поля уже начинает применяться на рынке продажи билетов на культурные события и мероприятия. Первопроходцами среди организаторов в переходе к единому билетному полю стали театры. По состоянию на 2017 г., по оценочным данным Tickets Cloud, в рамках единого поля билеты продают около 20-30% московских театров.

Концепция единого билетного поля должна вытеснить концепцию квотирования, которая доминирует сейчас на рынке, полагают в компании. «Модель квотирования заключается в том, что все “места зала” делятся между определенным набором билетных операторов, и зритель при покупке билета через определенный сайт может купить билеты только на те места, которые оператор получил / выкупил у организатора, — пояснили в Tickets Cloud. — В настоящий момент более 95% рынка продажи билетов на культурные мероприятия работает по принципу квотирования».

По словам представителей компании, модель квотирования является препятствием для большинства игроков рынка. Для зрителей она затрудняет покупку билетов на желаемые места (по статистике, каждый пятый зритель не может купить нужный билет у привычного билетного оператора), что, в свою очередь, приводит к меньшей заполняемости залов и снижает выручку организаторов. Также такая модель препятствует появлению новых распространителей: из-за олигополии среди действующих дистрибьюторов другим игрокам получить квоту достаточно сложно.

В настоящий момент модель квотирования лишь обостряет борьбу между дистрибьюторами за лучшую билетную квоту, а не за зрителя, подчеркнули в Tickets Cloud.

«Драйверами перехода к единому билетному полю выступают организаторы, которые уже самостоятельно продают билеты на свои мероприятия. Им нужен технологический инструмент, который как раз предоставляет билетная платформа. Это позволит подключать множество каналов продажи билетов: через сайт и разные типы дистрибьюторов — от билетных операторов до тематических изданий, блогеров и сообществ в социальных сетях, которые уже собрали качественную аудиторию для определенных групп мероприятий», — считает CEO и основатель Tickets Cloud Егор Егерев.

«Если говорить со стороны организатора, то, в первую очередь, важны три вещи: доступность для пользователей билетов, уверенность в отсутствии спекулянтов и широкие возможности по аналитике маркетинговых кампаний. По поводу роста выручки и корреляции этого факта с единым билетным полем сказать пока ничего не могу, не попробовал. Спрогнозировать, насколько одно будет влиять на другое, действительно сложно. Но билеты станут доступнее пользователю — это хорошо. Если единое поле ещё будет способно отрегулировать спекулянтов, ещё лучше», — отметил Кирилл Никольский, коммерческий директор холдинга Sagrado Corp (является управляющей компанией Icon, Space, «Известия Hall» и десятка других проектов в сегменте HoReCa).

«Возможность в едином билетном пространстве управлять всеми каналами продаж не только сильно сокращает время и количество необходимых ресурсов на контроль и организацию продаж билетов, но и сокращает расходы на маркетинг. Ведь конверсии по всем каналам продаж и эффективность каждого становятся прозрачными», — считает co-founder и креативный продюсер спектакля «Черный Русский» Дарья Золотухина.

«С помощью единого поля мы можем стать ближе к нашим зрителям, то есть сделать приобретение билетов еще доступнее и проще, а соответственно, повысить эффективность продаж и объем выручки организатора», — подчеркнула Виктория Краузе, руководитель билетного отдела клуба Volta.