Kapital Bank представил обновленную версию мобильного и интернет-банкинга

К 2017 г. азербайджанский Kapital Bank полностью обновил системы интернет- и мобильного банкинга, построенные на базе программных продуктов TranzWare Internet Banking и TranzWare Mobile Banking от компании Compass Plus. Обновленные системы получили принципиально новые современные дизайн и навигацию как для веб-версии, так и для мобильных приложений iOS и Android. Помимо этого, расширен и функциональный набор сервисов, предоставляемый банком своим клиентам, сообщили CNews в Compass Plus.

Обновление коснулось не только внешнего вида соответствующих приложений. Так, существенной модификации подверглась и сама архитектура используемых систем дистанционного банковского обслуживания — путем выделения единого сервера для обоих компонентов, что упростило тиражирование поддерживаемых сервисов на все каналы ДБО (интернет- и мобильный банк), а также сам процесс поддержания новых сервисов. Обновленные приложения полностью соответствуют требованиям, предъявляемым к современным системам дистанционного банковского обслуживания как в части используемых принципов реализации и разработки приложений, так и в части безопасности.

«Kapital Bank уделяет особое внимание развитию и оптимизации систем дистанционного банковского обслуживания, — отметил операционный директор Kapital Bank Фарид Гусейнов. — Диджитализация банковских услуг — несомненный тренд современного рынка. Мы очень рады, что совместно с нашим стратегическим партнером, компанией Compass Plus, мы имеем возможность предложить нашим клиентам современные, удобные и функциональные системы интернет- и мобильного банкинга. Уверен, что это только начало. Мы будем продолжать совершенствовать нашу ИТ-инфраструктуру».

«Стремительное увеличение доли банковских операций через каналы дистанционного банковского обслуживания — очевидный тренд для всех развивающихся рынков. Компания Compass Plus уделяет особое внимание развитию своих продуктов для дистанционного банковского обслуживания. В 2016 году компания обновила системы интернет- и мобильного банкинга TranzWare Internet Banking и TranzWare Mobile Banking, которые в настоящее время соответствуют современным отраслевым и технологическим стандартам, а также отличаются гибкостью с точки зрения интеграции с внешними ИТ-системами, — рассказал Алексей Осипов, исполнительный вице-президент Compass Plus. — Реализация совместного проекта с Kapital Bank демонстрирует существенную востребованность таких продуктов на рынке, что в эпоху всеобщей диджитализации позволяет банку сохранять позиции на рынке Азербайджана».